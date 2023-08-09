Після скандалу з Остапчуком: Alyona Alyona підтримала жінок і показала чесне фото в купальнику

Після скандалу довкола висловлювань Володимира Остапчука, співака Позитива та блогера Богдана Буше, українські зірки почали активно підтримувати жінок. Відтак співачка Alyona Alyona опублікувала фото в купальнику та написала відвертий допис.

Основний меседж, який артистка хотіла донести до читачів – "Ваше тіло-ваше діло". Тож ніхто не може вказувати, як правильно виглядати.

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Alyona Alyona відреагувала на скандал

Вона поділилася, що потрібно приймати та любити себе і не зважати на людей, які вважають, що з кимсоь щось не так.

Обмежені люди завжди намагаються обмежити інших, але є люди без меж. Вони не оцінюють інших людей, живуть собі у мирі й гармонії з собою та іншими,

– зазначила співачка.

"Коли ти любиш себе і приймаєш себе, тоді тільки тобі вирішувати чи худнути, чи гладшати, чи голити ноги, чи не голити, чи збільшувати губи, чи робити ліпосакцію, чи робити будь-що зі своєю зовнішністю. Запам'ятайте раз і назавжди, ваше тіло — ваше діло", – додала виконавиця.

Реакція мережі

Під публікацією фанти підтримали та висловили своє захоплення співачкою. Окрім цього, українські знаменитості також написали багато приємних слів артистці.

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Не лише Alyona Alyona