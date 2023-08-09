Після скандалу з Остапчуком: Alyona Alyona підтримала жінок і показала чесне фото в купальнику
Джерело:Alyona Alyona
Після скандалу довкола висловлювань Володимира Остапчука, співака Позитива та блогера Богдана Буше, українські зірки почали активно підтримувати жінок. Відтак співачка Alyona Alyona опублікувала фото в купальнику та написала відвертий допис.
Основний меседж, який артистка хотіла донести до читачів – "Ваше тіло-ваше діло". Тож ніхто не може вказувати, як правильно виглядати.
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Alyona Alyona відреагувала на скандал
Вона поділилася, що потрібно приймати та любити себе і не зважати на людей, які вважають, що з кимсоь щось не так.
Обмежені люди завжди намагаються обмежити інших, але є люди без меж. Вони не оцінюють інших людей, живуть собі у мирі й гармонії з собою та іншими,
– зазначила співачка.
"Коли ти любиш себе і приймаєш себе, тоді тільки тобі вирішувати чи худнути, чи гладшати, чи голити ноги, чи не голити, чи збільшувати губи, чи робити ліпосакцію, чи робити будь-що зі своєю зовнішністю. Запам'ятайте раз і назавжди, ваше тіло — ваше діло", – додала виконавиця.
Реакція мережі
Під публікацією фанти підтримали та висловили своє захоплення співачкою. Окрім цього, українські знаменитості також написали багато приємних слів артистці.
- Володимир Дантес: "Я обожнюю тебе"
- Марина Круть: "Альон, гьорлз павер. Ну, вибиваємо нокаутом інста-ідеальність"
- Даша Астаф'єва: "Ви з кавуном мейд май дей"
- Оля Полякова: "Бляха, це круто"
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Не лише Alyona Alyona
- Українська бандуристка Марина Круть вперше розповіла історію про те, як в дитинстві вилила на себе окріп. Після цього вона 4 місяці лежала в лікарні. Дівчина наважилася на це після скандалу з Остапчуком, Буше та Позитивом. До того ж вона звернулася до підписників і запевнила, що ніхто не має права оцінювати зовнішність за якимись стандартами. Kruть порадила жінкам ігнорувати людей, які намагаються навіяти їм, що вони "якісь не такі".
- Маша Єфросиніна також відреагувала на скандальні заяви шоуменів про жіночу депіляцію. Телеведуча наголосила, що кожна людина має право голитися там, де вона цього хоче. Також кожен може стригтися й одягатися, як йому подобається. Ба більше, Маша зауважила, що жінка не має "встигати" завагітніти до певного віку. Вона повинна робити цей вибір лише тоді, коли готова.