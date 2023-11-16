Співачка розповіла, що якби їй запропонували виступити на скандальному весіллі, вона б відмовилась. Однак, добре ставиться до виступів на корпоративах, оскільки вони дають можливість утримувати команду та донатити.

Інтригує Не живемо в хоромах, – Alyona Alyona відверто розповіла про стосунки з бойфрендом

Alyona Alyona розповіла про скандальний фестиваль у Варшаві

За словами артистки, за 5 днів до фестивалю Easy Busy Fest, на якому мали виступити відомі українські співаки, організатори повідомили, що з'явився новий спонсор. З'ясувалося, що він з Росії.

Додається ще один спонсор, який викупає зовнішню рекламу. Є місцева волонтерка, яка це бачить, і виявляється, що там є російське коріння. Звісно, я перевіряю, хто мене кличе, моніторинг відбувається, але не щодня, коли підписані всі папери. А тут за п'ять днів така обновочка. Усі, звісно, відмовилися,

– поділилася знаменитість.

Зірка вважає, що розслідуванням походження грошей повинні займатися державні служби, адже артисти сплачують податки на їх роботу.

На державному рівні ніхто нічого не робить. Так хто ж за що в цій країні має відповідати? Я ніколи не бачу в цих суспільних хейтах, які стосуються якогось політичного рішення. Когось за корпоратив захейтили, є обличчя, його хейтять. А за політику я навіть не знаю цих прізвищ, хто за бруківку відповідає?

– обурилась Альона.

Водночас додала, що на весіллях виступає рідко. Натомість частіше співачку запрошують на айті-корпоративи.

Зазначимо, що 7 – 8 жовтня у Львові в п'ятизірковому комплексі Emily Resort відбулось весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та ексспівробітниці Держбюро розслідувань Роксолани Москви. У перший день на весілля прийшли 300 гостей, а на другий – близько 500. Святковий торт молодят, за оцінками кондитерів, обійшовся їм близько у 100 тисяч гривень.

Інтерв'ю Alyona Alyona: дивіться відео онлайн

Як прокоментували зірки скандальне весілля