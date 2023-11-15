Виконавиця, яка спробує свої сили на Нацвідборі на Євробачення, вперше розповіла про особисте життя. Бойфренд Alyona Alyona відіграє в її житті важливу роль, адже надихнув її на зміни.

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Alyona Alyona про стосунки з бойфрендом

Реперка зізналась, що її коханий "витягнув" з її душі те, що дуже довго лежало на дні. Мова йде про жіночність Alyona Alyona.

Мені подобається ця трансформація, тому що я дійсно почала відчувати душевне щастя, наприклад, риючись на клумбі. Мені це подобається. Мені подобається прати й розвішувати білизну. Я нікому не даю розвішувати, це моя стихія, це моє лего. Я почала показувати, як щось готую,

– поділилась артистка.

Зараз закохані не розкошують – живуть у трикімнатній квартирі з братом Володимира та його дівчиною. Та Alyona Alyona однаково відчуває себе щасливою.

"Мені все одно, що ми живемо не в хоромах, що там немає якогось супер ремонту, що там тісно. Байдуже. Це цінність, яка змінилась через війну. Я не хочу євро квартири, нічого такого, мені все одно. Я там щаслива".

Інтерв'ю з Alyona Alyona: дивіться відео онлайн

Хто бойфренд Alyona Alyona

Ще в лютому цього року реперка натякнула на нові стосунки. Вона ніколи не приховувала коханого, але зізнавалась, що вести сімейний блог не збирається.

Влітку фани Alyona Alyona виявили, що бойфрендом виконавиці є діджей та продюсер VovKING. Він також працює у музичній індустрії, займаючись створенням хітів з 2010 року.

VovKING презентував свої треки на відомих лейблах та виступав на багатьох фестивалях. У 2021 році він разом з O.Torvald та DJ Tapolsky презентував альбом "Використовуй нас".



VovKING / Фото з інстаграму VovKING