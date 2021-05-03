Дружина популярного виконавця Джастіна Бібера Гейлі розбурхала уяву майже 35-мільйонної аудиторії підписників в інстаграмі новими пікантними кадрами.

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Народна улюблениця постала перед камерою на тлі красивих зелених рослин. Ймовірно, вона сфотографувалася на території власного розкішного маєтку.

Сексуальні фото Гейлі Бібер

Гейлі одягнула купальник ніжно-рожевого кольору. Вбрання складалося з відвертого бюстгальтера, який оголив груди, та трусиків на зав'язки, що підкреслили пружні сідниці. Ефектний look знаменитості доповнювали аксесуари: ланцюжок на шиї та животі, сережки.

Волосся Гейлі зібрала у красиву і ніжну зачіску, на обличчя нанесла легкий макіяж у нюдових відтінках. Також привертає увагу манікюр Бібер трендового зеленого кольору.



Гейлі Бібер у рожевому купальнику / Фото з інстаграму Гейлі Бібер



Гейлі Бібер у рожевому купальнику / Фото з інстаграму Гейлі Бібер