Alyona Alyona переїжджає до бойфренда, якого приховує

Близько пів року тому Alyona Alyona закрутила роман з бойфрендом, якого приховує від публіки. Схоже, у них все серйозно, адже чоловік запропонував з'їхатися. Реперка лише готується до переїзду у квартиру коханого, однак вже сумнівається, чи ладитимуть вони в побуті.

У відвертому дописі Alyona Alyona пригадала, що в попередніх стосунках вони з хлопцем "жили на її території". Тоді колишній переїхав до неї в Баришівку й, схоже, було це до виходу кліпу на трек "Рибки", який і зробив дівчину популярною. Цього разу таємничий бойфренд запрошує реперку до себе.

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Я маю переїхати до нього. Його квартира розташована далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанчиків, готової кулінарії та центральних вуличок,

– розповіла Alyona Alyona.

Однак зірку турбує не лише район, в якому вони житимуть, а й буденні питання. Вона не знає, куди подіти свої "нажитки" – вазони та листівки від фанів. Крім того, реперка побоюється, що побут зруйнує їхні стосунки, адже вони кардинально різні люди.

"Він хоче песика, а я люблю котів. Мене вічно немає вдома, а він працює вдома. Він любить простір і чисті поверхні, а в мене завжди все заставлено купою баночок та подарунками", – додала Alyona Alyona.

Разом з тим знаменитість втішена, що вони з бойфрендом зможуть "частіше бачитися, турбуватися одне про одного та створювати свою родину". Новий допис вона доповнила кумедним фото з обранцем, яке повторила за Джастіном Бібером і Гейлі Болдвін. Alyona Alyona приклала ноги коханого до обличчя, нафарбувавши йому нігті зеленим лаком.

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Що відомо про нові стосунки Alyona Alyona