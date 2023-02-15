Артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко опублікувала відвертий пост, у якому показала свої фото в білизні. "Справжня любов починається із себе", – написала вона.

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На її думку, щоби любов завжди була всередині нас, ми маємо любити і себе.

Мій хлопець часто каже мені, що я себе не люблю. Я сперечаюся з ним, доводжу зворотне, показую навіть як себе люблю. Але в душі відчуваю, що якщо й люблю, то не до кінця, не всю, не завжди,

– зізнається реперка.

Alyona Alyona каже, що найскладніше – не полюбити своє тіло, а полюбити себе, як людину. Виконавиця пояснила, що треба полюбити свої залежності й слабкості, свою внутрішню дитину.



"Любити себе просто за те, що я є такою, поважати й цінувати. Бо саме тоді життя оточує людьми, які ставитимуться до тебе саме так. Чи легко це зробити? Ні, але найголовніше, що це можливо. Тому сьогодні мій пост — про любов до себе. Почніть із себе. Полюбіть себе неідеальних. І несіть цю любов у світ", – додала вона.

В кінці допису вона подякувала новому хлопцеві за те, що він вчить її полюбити себе. За її словами, це найцінніший подарунок.

До слова, на початку лютого українська реперка Alyona Alyona перенесла непросту операцію, але не зізналась, чого саме стосувалося втручання лікарів. Ще напередодні операції реперка натякнула, що її здоров'я погіршилось через самолікування. Операція пройшла вчора, 1 лютого, а наступного дня Alyona Alyona вийшла на зв'язок та розповіла, що почувається добре.