Артистка, подлинное имя которой Елена Савраненко опубликовала откровенный пост, в котором показала свои фото в белье. "Настоящая любовь начинается с себя", – написала она.

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По ее мнению, чтобы любовь всегда была внутри нас, мы должны любить и себя.

Мой парень часто говорит мне что я себя не люблю. Я спорю с ним, доказываю обратное, показываю даже, как себя люблю. Но в душе чувствую, что если и люблю, то не до конца, не всю, не всегда,

– признается реперка.

Alyona Alyona говорит, что самое сложное – не полюбить свое тело, а полюбить себя как человека. Исполнительница объяснила, что нужно полюбить свои зависимости и слабости, своего внутреннего ребенка.



"Любить себя просто за то, что я такова, уважать и ценить. Ведь именно тогда жизнь окружает людьми, которые будут относиться к тебе именно так. Легко ли это сделать? Нет, но самое главное, что это возможно. Поэтому сегодня мой пост — о любовь к себе. Начните с себя. Полюбите себя неидеальным. И несите эту любовь в мир", – добавила она.

В конце сообщения она поблагодарила нового парня за то, что он учит ее полюбить себя. По ее словам, это самый ценный подарок.

К слову, в начале февраля украинская реперка Alyona Alyona перенесла непростую операцию, но не призналась, что именно касалось вмешательства врачей. Еще накануне операции реперка намекнула, что ее здоровье ухудшилось из-за самолечения. Операция прошла вчера, 1 февраля, а на следующий день Alyona Alyona вышла на связь и рассказала, что чувствует себя хорошо.