Два місяці тому він втратив ногу, повертаючись з розвідки. У чоловіка було зараження крові, довелося робити переливання крові, оскільки після поранення Давид багато втратив.

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У Львові відбувся концерт "Нескорені"

Щоб зібрати кошти для Давида, четверо молодих співачок виступили для понад тисячі львів'ян, повідомляє 24 Канал. Абсолютно всі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю протеза для нашого захисника. Давид не втрачає оптимізму та вірить, що зможе повернутися на службу.



Марта Липчей і Давид Юнг / Фото Христини Кобак, 24 Канал

Перед концертом відбулася пресконференція з учасницями ініціативи, де також був присутній Юнг. Модератором зустрічі, як і самого концерту, був відомий ведучий Анатолій Анатоліч.

Після зустрічі з журналістами KOLA, Angy Kreyda, ROXOLANA та Марта Липчей виступили для львів'ян і гостей міста, які прийшли не лише послухати концерт, а й підтримати одного з тих героїв, які віддають своє життя та здоров'я заради нашої перемоги.

Благодійний тур "Нескорені" відбувається з ініціативи Марти Липчей та підтримки Андрія Мацоли. Марта зібрала навколо популярних українських зірок, які від початку повномасштабної війни допомагають нашим захисникам. Разом з KOLA, Angy Kreyda та ROXOLANA артистка дасть концерти в 11 містах України. Всі зібрані від квитків кошти підуть на протезування військового з міста чи області, де відбуватиметься концерт.

Якщо ви прагнете насолодитися сучасною українською музикою та водночас підтримати наших захисників, то ще маєте можливість прийти на концерти в таких містах:

15 червня – Чернівці;

18 червня – Вінниця;

23 червня – Полтава;

25 червня – Київ;

30 червня – Рівне;

2 липня – Луцьк.



Концерт "Нескорені" у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал