Украинские исполнители выпустили дуэтную песню и видеоработу 16 июня. Трек с каждым днем становится все более популярным в сети. Под клипом к песне уже тысячи просмотров, лайков и сотни комментариев.
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В песне певицы воспели чувсто, когда ты в состоянии тяжелых раздумий ищешь ответы на свои вопросы. Совместной работой артистки хотели выразить поддержку своим слушателям и призвать их верить в лучшее.
Когда в голове множество вопросов, а события вокруг сбивают тебя с пути и ты стоишь на развилке – чаще всего ты смотришь в небо в поисках ответов. Важно понимать, что в мире есть еще правда. Об этом говорили поэты и писатели, мотивируя людей не опускать руки. Знайте, что правда всегда будет явной, а свет – побеждает тьму,
– высказались о треке певицы.
Реакция поклонников
Слушателям очень понравилась коллаборация двух популярных украинских певиц. В комментариях под видеоработой к песне фанаты поблагодарили исполнителей за их плодотворную работу.
- "Лучший дуэт. Пойте еще вместе";
- "Невероятно круто, спасибо за этот тандем и замечательную песню";
- "Черезвычайно шикарный трек. Спасибо за эти замечательные эмоции, за философию, за любовь, за украинский язык. ️️️Попали в самое сердечко";
- "Великолепный трек. Буду слушать с удовольствием";
- "Очень хорошая композиция. Спасибо за клип и за то, что возносите нашу культуру на более высокий уровень".
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