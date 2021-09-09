Алісія Вікандер підтвердила, що народила дитину від Майкла Фассбендера

Шведська акторка Алісія Вікандер вже не одноразово була впіймана папараці за прогулянками з дитиною та без округлого живота. Втім, ні вона, ні її коханий не поспішали підтверджувати факт народження малюка. Але зараз акторка зізналась, що справді стала мамою.

32-річна акторка поспілкувалась з журналістами про новий фільм, де знімається, – "Синя затока", та зачепила тему пологів. Її запитали, чи дійсно вона стала мамою.

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"Тепер у мене є абсолютно нове розуміння життя в цілому", – таємниче відповіла Алісія, натякнувши, що тепер вона справді стала мамою. Вона додала, що відчуває себе по-справжньому щасливою.

Кількома тижнями раніше її та Майкла Фассбендера бачили за прогулянками з дитячим візком та дитиною. Хто народився у пари – невідомо, як і його чи її ім'я.

Що відомо про особисте життя Вікандер