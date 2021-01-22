Зіркове подружжя акторів Алісії Вікандер і Майкла Фассбендрера очікують народження первістка. Це підозрюють прихильники пари через фото знаменитості з округлим животиком.

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер вперше стануть батьками

Знамените зіркове подружжя Алісії Вікандер і Майкла Фассбендера очікують народження первістка. Про це стало відомо у твітер-акаунті одної з прихильниць, яка поширила фото акторки, де вона з округлим животом. Також про вагітність Алісії повідомило видання Metropolitan Magazine.

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Про те, що Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер вперше стануть батьками, ходили чутки раніше. Зокрема, влітку пара відпочивала на Ібіці. Фото з відпустки поширились мережею, а шанувальники почали підозрювати вагітність акторки через її округлий живіт.

Згодом восени Алісію підловили папараці. На зроблених світлинах теж було помітно вагітний живіт. Але саме подружжя приховує всі деталі особистого життя. Вони одружилися таємно три роки тому, а новину про вагітність також не коментують.

На фото, яке поширила користувачка твітеру, зірка фільму "Дівчинка з Данії" позує на кріслі. Вона одягнена в обтислий сірий светр. На вагітному животі акторка тримає чашку без допомоги рук. Кадр, що завірусився в мережі, є цілком ймовірним підтвердженням, що Алісія Вікандер очікує первістка.

У виданні натомість зазначають, що фото зроблене в періоді між груднем та січнем. Тому можливо навіть те, що зіркове подружжя вже стали батьками вперше. Також стає зрозуміло, чому стрічка "Лара Крофт-2. Розкрадачка гробниць" з Алісією Вікандер була відкладена на більш пізній термін.

alicia vikander and michael fassbender are expecting their first child ? pic.twitter.com/HfUnKLNlEr — marla golpista (@arabeIIaessiedu) January 21, 2021

Що відомо про шлюб Алісії Вікандер та Майкла Фассбендера

Алісія Вікандер і Майкл Фассбендер познайомилися на зйомках фільму "Світло в океані", де вони зіграли подружню пару. Згодом актори почали зустрічатися. Перші чутки про їхній роман з'явилися наприкінці 2014 року.

Через певний час пара розлучилась на кілька місяців, однак в 2016 році вони відновили стосунки. У 2017 році Алісія і Майкл зіграли таємне весілля, яка пройшло на Ібіці.