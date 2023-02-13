У США Аліна Шаманська переїхала через вторгнення Росії, а після скандального розриву з Русланом Ханумаком почала облаштовувати там нове життя. Фоловери жартують, що доля винагороджує її "за всі нерви", бо не дарма ж вона знайшла майже новий телевізор на смітнику.

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Аліна Шаманська забрала додому телевізор зі смітника

Ми пішли з синочком викидати сміття. 20:30. Він на самокаті, я просто з пакетами… Так, вам зараз не здається. Це офігенна плазма, здоровенна, супертонка. Так, блогер-мільйонник забирає предмет зі смітника. Тєлік дуже важкий, але я знайшла спосіб забрати його додому,

– розповіла Аліна Шаманська.

Так, вона дотягла його до будинку на самокаті сина, а вже там дізналася, що телевізор не тільки працює, а й коштує шалених грошей – 4,5 тисячі доларів. "Я вражена якістю зображення, неймовірно чітке. Скажу вам чесно, що навіть у Києві такого якісного і дорогого телика в мене не було. Плазма тонша за мій ніготь", – раділа зірка.

Аліна Шаманська наголосила, що у США забирати речі зі смітника – це нормальна практика, адже американці не заморочуються й рідко виставляють речі на продаж. Їм легше віднести щось на смітник і забути.

Насправді для Америки це абсолютно звична історія. Люди часто переїжджають або ж купують нове. Більшість не звикли паритися і виставляти на продаж. Час – гроші. Вони просто лишають поряд зі смітником, а люди, яким треба, без сорому забирають,

– наголосила блогерка.

Аліна Шаманська забрала телевізор зі смітника у США / Фото з інстаграм-сторіс

Аліна Шаманська забрала телевізор зі смітника у США / Фото з інстаграм-сторіс