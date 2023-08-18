Економлю вперше за 6 років, – Аліна Шаманська зізналася, скільки витрачає на життя в США
Джерело:"Розмова"
Блогерка Аліна Шаманська з сином після початку повномасштабного вторгнення переїхала в США. Вона розповіла, що їй дуже подобається країна, в якій вона живе. Однак за словами блогерки, це дуже дорого.
Вона зізналася, що кожного місяця витрачає щонайменше 2 тисячі доларів на їжу. Окрім цього, чималі кошти блогерка витрачає на оренду квартири, бензин, комунальні послуги тощо. Скільки всього Аліна грошей витрачає у місяць – дивіться нижче.
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Скільки Аліна витрачає в США
Шаманська поділилася, що живе у штаті Каліфорнія, а саме в окрузі Оріндж. Це місто входить у перелік одного з найдорожчих місць для життя у світі. Відтак вона навіть змушена економити.
Я відверто зізнаюся, що економлю вперше за 6 років свого життя. Я – блогер мільйонник, але в Америці я людина, яка дивиться на ціни. Я людина, яка каже: "Синочок, сьогодні ми не візьмемо цю шоколадку, бо маємо заплатити за квартиру, комуналку і тд.". Тому я економлю та їжджу в магазини, які дешевші,
– зізналася блогерка.
Постійні витрати Аліни Шаманської в США:
- Оренда квартири – 2500 доларів;
- Страхування авто – 170 доларів;
- Бензин – 400 доларів;
- Комунальні послуги (світло і вода) – 200 доларів;
- Інтернет – 100 доларів;
- Мобільний зв'язок – 120 доларів;
- Продукти – 2 тисячі доларів.
Окрім цього, Шаманська поділилася, що не відвідує косметолога та не робить більшість тих процедур, які робила в Україні. Волосся вона фарбує лише раз у два місяці.
Чи повернеться Аліна в Україну
Блогерка зізналася, що до закінчення війни в Україні, не планує повертатися, бо хвилюється через життя та психологічний стан сина. Однак, вона мріє жити 50/50. Шаманська зізналася, що не зможе тепер жити без Америки. Водночас вона дуже любить Україну. Втім, Аліна зазначила, що всі знання, які здобуде в США, хоче використовувати в Україні.
"Розмова" за участі Аліни Шаманської: дивіться відео онлайн
Життя українських зірок за кордоном
- Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" Надін Медведчук на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Італії. Зараз дівчина живе в США завдяки програмі U4U для українців. За кордоном вона витрачає близько 10 тисяч доларів у місяць. За її словами, там все набагато дорожче, ніж в Україні, а також є великі податки.
- Маша Полякова живе і навчається у Великій Британії. Вона розповіла, що витрачає у місяць не менше, ніж тисячу фунтів (близько 45 тисяч гривень). Дівчина зауважила, що у Великій Британії просто неможливо жити дешевше, бо все дуже дорого.