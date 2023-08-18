Вона зізналася, що кожного місяця витрачає щонайменше 2 тисячі доларів на їжу. Окрім цього, чималі кошти блогерка витрачає на оренду квартири, бензин, комунальні послуги тощо. Скільки всього Аліна грошей витрачає у місяць – дивіться нижче.

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Скільки Аліна витрачає в США

Шаманська поділилася, що живе у штаті Каліфорнія, а саме в окрузі Оріндж. Це місто входить у перелік одного з найдорожчих місць для життя у світі. Відтак вона навіть змушена економити.

Я відверто зізнаюся, що економлю вперше за 6 років свого життя. Я – блогер мільйонник, але в Америці я людина, яка дивиться на ціни. Я людина, яка каже: "Синочок, сьогодні ми не візьмемо цю шоколадку, бо маємо заплатити за квартиру, комуналку і тд.". Тому я економлю та їжджу в магазини, які дешевші,

– зізналася блогерка.

Постійні витрати Аліни Шаманської в США:

Оренда квартири – 2500 доларів;

Страхування авто – 170 доларів;

Бензин – 400 доларів;

Комунальні послуги (світло і вода) – 200 доларів;

Інтернет – 100 доларів;

Мобільний зв'язок – 120 доларів;

Продукти – 2 тисячі доларів.

Окрім цього, Шаманська поділилася, що не відвідує косметолога та не робить більшість тих процедур, які робила в Україні. Волосся вона фарбує лише раз у два місяці.

Чи повернеться Аліна в Україну

Блогерка зізналася, що до закінчення війни в Україні, не планує повертатися, бо хвилюється через життя та психологічний стан сина. Однак, вона мріє жити 50/50. Шаманська зізналася, що не зможе тепер жити без Америки. Водночас вона дуже любить Україну. Втім, Аліна зазначила, що всі знання, які здобуде в США, хоче використовувати в Україні.

"Розмова" за участі Аліни Шаманської: дивіться відео онлайн

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