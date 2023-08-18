Она призналась, что каждый месяц тратит не менее 2 тысяч долларов на еду. Кроме этого, немалые средства блоггер тратит на аренду квартиры, бензин, коммунальные услуги и т.д. Сколько всего Алина денег тратит в месяц – смотрите ниже.
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Сколько Алина тратит в США
Шаманская поделилась, что живет в штате Калифорния, а именно в округе Ориндж. Этот город входит в список одного из самых дорогих мест для жизни в мире. Следовательно, она даже вынуждена экономить.
Я откровенно признаюсь, что экономлю впервые за 6 лет своей жизни. Я блоггер миллионник, но в Америке я человек, который смотрит на цены. Я человек, который говорит: "Сыночек, сегодня мы не возьмем эту шоколадку, потому что должны заплатить за квартиру, коммуналку и т.д.". Поэтому я экономлю и езжу в магазины, которые дешевле,
– призналась блоггерша.
Постоянные расходы Алины Шаманской в США:
- Аренда квартиры – 2500 долларов;
- Страхование авто – 170 долларов;
- Бензин – 400 долларов;
- Коммунальные услуги (свет и вода) – 200 долларов;
- Интернет – 100 долларов;
- Мобильная связь – 120 долларов;
- Продукты – 2 тысячи долларов.
Всего блогерша отметила, что каждый месяц ей обходиться приблизительно в 7 тысяч долларов. Кроме этого, Шаманская поделилась, что не посещает косметолога и не делает большинство процедур, которые делала в Украине. Волосы она красит всего раз в два месяца.
Вернется ли Алина в Украину
Блоггер призналась, что до окончания войны в Украине не планирует возвращаться, потому что волнуется из-за жизни и психологического состояния сына. Однако она мечтает жить 50/50. Шаманская призналась, что не сможет теперь жить без Америки. В то же время, она очень любит Украину. Впрочем, Алина отметила, что все знания, которые получит в США, хочет использовать в Украине.
"Разговор" с участием Алины Шаманской: смотрите видео онлайн
Жизнь украинских звезд за границей
- Участница 11 сезона шоу "Холостяк" Надин Медведчук в начале полномасштабного вторжения уехала в Италию. Сейчас она живет в США благодаря программе U4U для украинцев. За границей она тратит близко 10 тысяч долларов в месяц. По ее словам, там все гораздо дороже, чем в Украине, а также большие налоги.
- Маша Полякова живет и учится в Великобритании. Она рассказала, что тратит в месяц не менее тысячи фунтов (около 45 тысяч гривен). Девушка заметила, что в Великобритании просто невозможно жить дешевле, потому что все очень дорого.