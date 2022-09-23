Alina Pash випустила магічний кліп на пісню, з якою виграла Нацвідбір Євробачення-2022

Українська співачка Alina Pash презентувала кліп на пісню "Тіні забутих предків". З цим треком артистка перемогла на Нацвідборі Євробачення, хоч згодом її дискваліфікували.

Українська виконавиця Alina Pash випустила нову версію пісні "Тіні забутих предків". Також вона представила відеороботу.

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Alina Pash презентувала кліп на "Тіні забутих предків"

Співачка зняла магічний та метафоричний кліп в Італії. Це були дві локації – найглибший у світі басейні з термальною водою Y-40, а також Альта-Бадія у Доломітових Альпах.

Відео є метафоричним – воно відображає різноманітність української культури. Від глибоких вод до високих гір лунає Батьківщина. Висловлюю неймовірну вдячність всім причетним до створення відео, Я пишаюся результатом і дякую всім, хто став його частинкою,

– поділилась Alina Pash.

Також артистка додала, що переосмислила та трохи змінила текст пісні, тож після 24 лютого вона зазвучала по-новому.

Alina Pash – "Тіні забутих предків": дивіться відео онлайн

З цією піснею Паш виграла Нацвідбір