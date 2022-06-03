Alina Pash розставила всі крапки в історії з поїздкою в Крим: "Я сказала неправду"

Співачка Alina Pash нарешті розповіла правду про поїздку в Крим та довідку. Вона зізналася, що довідка несправжня, а в інтерв'ю Суспільному – збрехала.

Alina Pash після скандалу на Нацвідборі на Євробачення-2022 активно доводила, що їздила в Крим зі сторони України та не порушувала законодавство. Однак через декілька місяців сама зізналася, що збрехала.

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Alina Pash збрехала щодо поїздки в Крим

У 2015 році в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, що їздила в тимчасово окупований Крим. Однак під час участі в Нацвідборі на Євробачення-2022 версії щодо поїздки Аліни постійно змінювалися. Одного разу вона заявила, що взагалі не їздила туди.

Тепер Аліна розповіла правду. У 2015 році вона працювала на бек-вокалі в Ірини Білик. Згідно з контрактом не могла відмовитися від однієї з робіт. Того року Білик їздила в Крим на весілля до своєї подруги, де виступала. Половина команди їхали на півострів автобусом з України, а інші летіли з Росії. У той період в команди було дуже багато перельотів і поїздок, тому артистка не дуже пам'ятає, як добиралася в Крим.

У паспорті у мене ніяких відміток немає. Так, ймовірно, це був переліт з Росії, бо десь тоді ж я опублікувала допис у фейсбуці із наріканням на послуги "Аерофлоту". Я не знала, що це порушення Закону України про перетин адмінкордону, що так можу легалізувати окупацію Криму. Мені дуже прикро, що я не орієнтувалась у цій темі та й взагалі, що була на цьому виступі,

– зізналася Паш.

Команда Аліни під час Нацвідбору наполягала, щоб вона максимально чітко говорила, що ніби все було легально, бо інакше не буде допущена до Євробачення. Хоча зараз Аліна нібито розуміє, що не можна було так коментувати цю поїздку: "Я контактувала з людьми, які були в команді Ірини Білик, дізнавалася, як хто їхав, щоб з'ясувати, як доїхала я. Менеджер Іри тривалий час не відповідав мені, а потім сказав, що не пам'ятає, бо нас було багато".

Зараз я б не хотіла, щоб це звучало, як виправдання. Проте в певний момент я сказала неправду щодо потрапляння у Крим. За це я хочу вибачитись перед громадськістю. Я справді до кінця не певна, як насправді все відбулось,

– підкреслила Alina Pash.