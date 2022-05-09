Під час Національного відбору на Євробачення-2022 між музикантами були конфлікти, проте, схоже, що тепер всі непорозуміння владнали. У війну Аліна підтримала колектив, який вкотре розповість про Україну всьому світові.

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Alina Pash записала кавер на хіт Kalush Orchestra

Аліна переробила приспів треку Stefania, а також заспівала вірш Андрія Малишка "Рідна мати моя". Цей кавер артистка присвятила матері, в якої 9 травня день народження. Україні Паш побажала перемог на всіх фронтах, зокрема Kalush Orchestra на Євробаченні.

Мамо, Вікторіє, з днем твого народження! Люблю. Дякую, що народила мене на цій землі, в Україні,

– зворушливо написала Аліна.

"Ти моя найголовніша перемога, моя Вікторія, бо навчила любити світ і невпинно йти далі, бувши сильною попри всі незгоди. Я така щаслива бути твоєю дочкою! Обіцяю тобі, що понесу подароване тобою світло далі і обіцяю, що буду ним зцілювати, пробачати, об'єднувати. Україна неодмінно переможе, ми розквітнемо всією Батьківщиною і стане по всій землі слава!", – сказала Паш.

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Зазначимо, Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі Євробачення-2022 під номером 6. Прямий ефір з Італії відбудеться 10 травня. Цього року букмекери прогнозують перемогу саме представникам України.

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