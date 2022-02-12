Друге місце посів гурт Kalush Orchestra. Музикантам не вистачило одного балу, щоб представляти Україну на Євробаченні. А в переможниці Alina Pash є чимало шанувальників, однак багато прихильників конкурсу не підтримують її. А чи погоджуєтеся Ви з результатами Нацвідбору?

До теми Колоритна Alina Pash їде на Євробачення-2022: біографія переможниці Нацвідбору

Результати голосування у фіналі

Професійне журі, до складу якого увійшли співачка Тіна Кароль, член правління Суспільного Ярослав Лодигін і переможниця Євробачення-2016 Джамала, віддали Alina Pash максимальний бал – 8. А згідно з результатами глядацького голосування артистка отримала 7 балів. У підсумку вокалістка мала 15 балів й стала переможницею Національного відбору.

Більше про голосування тут Результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2022

Alina Pash у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн