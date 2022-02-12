Второе место заняла группа Kalush Orchestra. Музыкантам не хватило одного балла, чтобы представлять Украину на Евровидении. У победительницы Alina Pash много поклонников, однако многие поклонники конкурса не поддерживают ее. Соглашаетесь ли Вы с результатами Нацотбора?

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Результаты голосования в финале

Профессиональное жюри, в состав которого вошли певица Тина Кароль, член правления Суспільного Ярослав Лодыгин и победительница Евровидения-2016 Джамала, отдали Alina Pash максимальный балл – 8. А согласно результатам зрительского голосования артистка получила 7 баллов. В итоге вокалистка получила 15 баллов и стала победительницей Национального отбора.

Больше о голосовании здесь Результаты финала Национального отбора на Евровидение-2022

Alina Pash в финале Нацотбора на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн