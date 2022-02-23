Alina Pash пояснила, чому на початку кар'єри співала російською

На великій сцені Alina Pash уже 10 років, однак її сольний проєкт існує лише 4. На початку самостійного шляху співачка випускала пісні російською. Робила вона це під впливом бойфренда, адже сама не відчувала в тих треках сили.

Український шоубізнес дізнався про Alina Pash 2018 року. Вона гучно заявила про себе треком Bitanga, в якому переплелись попмузика та етномотиви. Популярною її зробила не тільки пісня, а й образ зухвалої дівчини з Буковини. Цьому бунтарському іміджу артистка не зраджує досі, тоді як попереднього відверто соромиться.

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Alina Pash про старий імідж і російськомовні пісні

Фани талант-шоу "Х-фактор" пам'ятають Alina Pash тендітною дівчиною з великими карими очима, пишною кучерявою зачіскою та в обтислих сукнях з декольте. Той образ кокетки вона називає провальним.

"Це була Аліна Паш з пишним кучерявим волоссям, на підборах, у чорній сукні. Зараз дивлюся на фотографії, я навіть собі не подобаюсь там. Я тоді якась "Катюха" була", – зізналась співачка.

Alina Pash за часів "Х-фактору" / Фото СТБ

До того ж на початку кар'єри Alina Pash зустрічалась з російськомовним хлопцем, тож слідом за ним перейшла на російську. Це відчутно і в її першому альбомі.

У мене в першому альбомі є кілька російськомовних пісень. Лише тому, що я загравала. Ці пісні – "борзі", але в них немає того коріння, сили, які я знаходжу в українській мові,

– пояснила артистка.