За словами Alina Pash, 51-річний батько пішов на війну Росії з Україною добровольцем.

До слова Щоденники війни Alina Pash: Тато – в теробороні, вдома багато гостей, а ще молитва з бабусею

"Перед тим, як йти добровольцем захищати свою країну, свій рідний край, свою сім'ю, тато подивився мені в очі і сказав: "А хто, як не я тебе захистить? У тебе є тато!". Погляд був відважний, сповнений віри, добра і любові. Він завжди чинив по совісті, завжди був прикладом людяності і зараз доказує це вкотре. Він йде захищати не тільки свою дитину, а й тисячі, мільйони інших. Бо так робить кожен гідний батько", – розповіла Alina Pash.

Артистка переконана, що коли твориться така несправедливість, то не можна сидіти вдома і чекати, поки зло прийде під хату. У неї "душа плаче кров'ю", коли вона дивиться новини про дітей, які ще не встигли побачити життя, але вже із ним попрощались.

"Закликаю всіх людяних сього світу чути й бачити нас, українців, що борються зараз за життя, за свободу, за свою родину. Борються крутіше, ніж у всіх фільмах Marvel разом взятих!!!" – каже Pash.

Додамо, що артистка зараз перебуває на рідному Закарпатті і приймає вдома біженців. До цього вона неодноразово зверталась до росіян із закликом вийти на вулиці та зупинити війну, а також каялась, що не бачила очевидного останні 8 років.