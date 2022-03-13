По словам Alina Pash, 51-летний отец ушел на войну России с Украиной добровольцем.

К слову Дневники войны Alina Pash: Папа – в терробороне, дома много гостей, а еще молитва с бабушкой

" Перед тем, как идти добровольцем защищать свою страну, свой родной край, свою семью, папа посмотрел мне в глаза и сказал: "А кто, если не я тебя защитит? У тебя есть папа!". Взгляд был отважен, исполнен веры, добра и любви. Он всегда поступал по совести, всегда был примером человечности и сейчас доказывает это еще раз. Он идет защищать не только своего ребенка, но и тысячи, миллионы других. Так делает каждый достойный отец", – рассказала Alina Pash.

Артистка убеждена, что когда творится такая несправедливость, нельзя сидеть дома и ждать, пока зло придет под дом. У нее "душа плачет кровью", когда она смотрит новости о детях, еще не успевших увидеть жизнь, но уже с ней попрощались.

"Призываю всех человечных мира, что слышат и видять нас, украинцев, борющихся сейчас за жизнь, за свободу, за свою семью. Сражаются круче, чем во всех фильмах Marvel вместе взятых!!!" – говорит Pash.