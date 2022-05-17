Alina Pash після скандалу зізналася, що їздила в Крим з Іриною Білик

На Євробачення-2022 від України мала їхати Alina Pash, але через незаконний візит до Криму її дискваліфікували. Співачка досі відбивається від хейтерів, які закидають їй зраду. Так, відповідаючи на чергові звинувачення, вона вперше зізналася, що в Криму була з Іриною Білик.

Ірину Білик Alina Pash "здала" після того, як проєкт Катерини Осадчої "Світське життя" вкотре нагадав про її любов до Росії. Вона заявила, що в окупований Крим літала на весілля друзів народної артистки України й співала в неї на бек-вокалі.

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Alina Pash їздила в Крим з Іриною Білик

"Аліна Паш після перемоги Kalush Orchestra поскаржилася на масове цькування. У своєму інстаграмі співачка написала, що зараз допомагає українській армії, але навіть цього виявилося недостатньо, щоб реабілітуватися в очах українців після її виступу в РФ, куди вона їздила до знайомих на весілля", – йдеться в дописі "Світського життя".

На черговий закид артистка відповіла так: "По-перше, після перемоги України я привітала Kalush Orchestra, як і підтримувала до. По-друге, мені не потрібно реабілітуватися, адже я просто захищаю свою гідність".

По-третє, я не виступала у РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим – це Україна,

– несподівано заявила Alina Pash.

Сама Ірина Білик наразі ніяк не відповіла на таке викриття.

Скриншот з інстаграм-сторіс Alina Pash

Як Alina Pash потрапила в окупований Крим

У вересні 2019 року в інтерв'ю Каті Осадчій Alina Pash зізналася, що 2015-го літала в Крим з Росії, тобто незаконно: "На жаль, я не могла коригувати цей момент і була безсила у цьому випадку. Будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти".

Громадський активіст Сергій Стерненко мав цьому підтвердження. Він опублікував перелік її перетинань державного кордону, з якого видно, що 11 серпня 2015 року Alina Pash з Києва вилетіла в Москву, 12 серпня – з Москви прилетіла в окупований Крим, а 14 серпня – з "Домодєдово" прибула до Києва.

Сама ж артистка запевняла, що в Крим їхала автобусом, а адмінкордон перетинала в Херсонській області. Вона навіть показувала довідку від прикордонників, яку, як з'ясувалося потім, підробила.

раніше Alina Pash розповідала лише те, що в Криму виступала на весіллі