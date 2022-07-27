Підстава: Аліна Паш образилася на Білик, що та мовчала, коли її "бомбардували" за поїздку в Крим

Аліна Паш розповіла про пожежу у своїй київській квартирі, яка трапилася під час її участі в Нацвідборі Євробачення-2022. Вона пригадала, що тоді на неї звалився не тільки ремонт, а й хейт за поїздку в Крим. Врятувати її могла Ірина Білик, але змовчала.

Саме з Іриною Білик Аліна Паш літала з Москви в окупований росією Крим і співала на весіллі її подруги. Це було в серпні 2015 року, коли артистка працювала на бек-вокалі й нібито не могла порушити контракт. Навіть у переломний момент свого життя – після пожежі та під час скандалу на Нацвідборі Євробачення-2022 – вона не "здала" Ірину Білик і сподівалася на подяку, але сталося не так, як гадалося.

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Чому Аліна Паш ображена на Ірини Білик

У той момент мене бомбардували за ту кончену поїздку в Крим, за те грьобане весілля, на якому я не мала б бути, але через одну даму поїхала, бо так було треба. Не сказала про неї ніде ні разу, аби зберегти її репутацію. А вона навіть не удостоїлась мені за весь цей час написати хоча б щось,

– образилася Аліна Паш.

Однак додала, що більше на смс-ку від Білик не чекає, бо вже пізно, скандал затих.

"Зараз вже не важливо це, най буде на її совісті. Болить і пече за все це. Так багато нюансів, підстав, брехні та несправедливості", – наголосила артистка.

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