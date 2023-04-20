Аліна Гросу зізналася, чи спілкується з ексчоловіком та чи мала роман після розриву з Полянським

Українська співачка Аліна Гросу розповіла прихильникам про особисте життя. Зокрема, зірка зізналась, чи були у неї стосунки після останнього розриву з російським актором Романом Полянським та чи спілкується вона зі своїм ексчоловіком.

Гросу зазначила, що поки не шукає тимчасові інтрижки. Нагадаємо, що лише в лютому артистка офіційно підтвердила, що розійшлася з бойфрендом Полянським із Росії.

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Чи були стосунки після Полянського? На це запитання Аліна Гросу відповіла, що не було. "Хлопцями не цікавлюся. Тепер лише чоловік зацікавить", – зазначила співачка.



Аліна Гросу про стосунки після Полянського / Фото з її інстаграм-сторіс

Також зірка відповіла, чи підтримує зв'язок з колишнім чоловіком, російським бізнесменом Олександром Комковим. Вона зазначила, що ні.

У колишнього чоловіка (це було десь чотири роки тому) давно вже нова сім'я. Я жодного разу від того часу з ним не контактувала,

– поділилася Гросу.



Аліна Гросу про колишнього чоловіка / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Аліна Гросу та Олександр Комков одружилися влітку 2019 року. Вже в грудні того ж року російський бізнесмен запропонував співачці пожити окремо. Врешті-решт пара розлучилася.

Згодом виконавиця закрутила роман з російським актором Романом Полянським. Стосунки пари здавалися ідеальними, однак після початку повномасштабної війни вони розійшлися.

Цікаво, що восени 2022 року Полянський засвітився у Москві з артистами, що підтримують війну. Хоча за той час, що він був у Чернівцях, Полянський ні слова не сказав про війну.