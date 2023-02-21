Аліна Гросу повернулася в Україну: як виглядає зірка після лікування – фото з рідними

Співачка Аліна Гросу після лікування в Індії на якийсь час повернулася до України, щоб побачитися з рідними. Вона замилувала мережу фото з 5-річним братом, а також показала свою бабусю.

Виконавиця приїхала на кілька днів до рідних Чернівців, щоб побачили рідних. Але, йомвірно, зірка вже покинула Україну, це помітно з її Instagram-Stories.

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Аліна Гросу повідомила у соцмережах, що ненадовго повернулася додому та поділилася милими світлинами зі своїм п'ятирічним братом Михайлом.

Як виросло моє сонечко, а я й не помітила! Вже скоро братик в перший клас піде. А я нарешті потрапила в рідне місто, де зарядилася енергією від сім’ї, близьких людей те друзів,

– написала співачка.



Зірка додала, що ні на секунду не хотіла би покидати рідні стіни, бо ніде не добре так, як вдома.

Крім того, Аліна Гросу показала свою бабусю. Каже, що нещодавно бабуся налякала всіх своїм здоровʼям.



Аліна Гросу з бабусею / Скриншот з її інстаграм-сторі

Артистка зізналася, що до рідних приїхала ненадовго і скоро мусить знову повертатися до США. Там на Аліну чекає навчання.

"Мушу знову їхати, летіти…на навчання. А ще планую втілити в життя нові ідеї, музичні й не тільки, щоб весь світ ще більше говорив про нашу країну. Зараз на мене чекає дуже довга дорога", – розповіла Гросу.

У Instagram-Stories вона показала відео з літака та виставила нові фото з США.



Аліна Гросу поділилася новими фото / Скриншот з її інстаграм-сторі

Нагадаємо, що нещодавно Аліна пройшла лікування в одному зі госпіталів в Індії. Співачка розповіла, як пройшло її відновлення та зізналася, на скільки кілограмів вона схудла.

Крім того, кілька місяців тому Аліні Гросу зробили операцію в Україні, яка тривала 3,5 години. Однак що саме стало причиною хірургічного втручання, виконавиця не повідомила.