Українська співачка Аліна Гросу, яка протягом декількох років жила та працювала в Росії, вперше з'явилася на публіці з ймовірним бойфрендом. Проте наразі знаменитість не поспішає офіційно заявляти про нові стосунки.

Аліна Гросу прийшла на світський захід з ймовірним бойфрендом, російським актором Романом Полянським. З парою поспілкувалася ведуча Катя Осадча.

Читайте також Флірту між нами не було: Лілія Ребрик пригадала, як закрутила роман з чоловіком

Аліна Гросу про нові стосунки

Виконавиця зазначила, що ще не казала про те, що Роман її хлопець: "Як буду виходити заміж, тоді й скажу".

Відомо, що Гросу вже була у шлюбі з росіянином, проте цей союз швидко розпався. Роман зазначив, що він наполовину українець.

Більшість моїх предків родом з України. Тому, на 50 відсотків я точно українець,

– наголосив чоловік.

Аліна додала, що Полянський переїхав у Київ, а також вже вивчає українську мову. Про стосунки з Романом артистка не поспішає оголошувати, оскільки боїться, що повториться історія з екскоханим.

Я не хочу поспішати. Вже знайомила всіх з колишнім чоловіком. І що з цього вийшло? Тепер так не хочу. Наступного обранця я представлю публіці, як чоловіка або ж батька моїх дітей. Тоді вже все буде зрозуміло,

– поділилася Аліна.

Хоча пара не підтвердила стосунки, проте й не спростувала їх. Спільну появу на публіці Аліна пояснила тим, що зараз співпрацює з Романом.

Ми партнери по знімальному майданчику. Зараз разом знімаємося. Він у мене в кліпі, а я у нього у фільмі. У нас колективне виробництво,

– розповіла Гросу.

На питання, чи Роман і Аліна живуть разом, вони вирішили не відповідати.

Інтерв'ю Аліни Гросу та Романа Полянського: дивіться відео онлайн

Особисте життя Аліни Гросу