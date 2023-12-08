Учасники гурту TamerlanAlena живуть неподалік Ірпеня та Бучі, де і зустріли війну. Перші два дні вони слідкували за новинами, а згодом вирішили виїхати на Захід України. Якщо Альона з сином залишилися там, то Тамерлан повернувся до Києва та записався у ТрО.

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Alena Omargalieva розповіла, чим займається Тамерлан

"Я пам’ятаю, як запитала його: Чи вмієш ти стріляти? Насправді я досі не вірю, що тоді про це думала. Він відповів: Навчимося. Він записався в ТрО, і вони виганяли окупантів з-під Києва. А ми повернулися, коли Київ був вільний", – розповіла співачка.

За словами Alena Omargalieva, після звільнення Київської області Тамерлан продовжив поїздки у гарячі точки. Він був на Півдні, знайомився та допомагав військовим. Зараз артистові не до пісень, тому він продовжує військову справу, а Альона займається сольною кар'єрою.

Він почав занурюватися в цю тему. Ми знаємо, що Україні не вистачає зброї, люди постійно збирають на БПЛА. І він сказав, що будемо розробляти свої БПЛА. Я не можу казати всіх деталей, але він продовжує військову справу і допомагає наблизити Україні перемогу,

– поділилась Alena Omargalieva.

Офіційні джерела уточнили для NV, що Тамерлан зараз також виконує завдання Сил оборони як доброволець.



Тамерлан / Фото з інстаграму TamerlanAlena

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