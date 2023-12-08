Участники группы TamerlanAlena живут недалеко от Ирпеня и Бучи, где и встретили войну. Первые два дня они следили за новостями, а затем решили выехать на Запад Украины. Если Алена с сыном остались там, Тамерлан вернулся в Киев и записался в ТРО.

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Alena Omargalieva рассказала, чем занимается Тамерлан

"Я помню, как спросила его: Умеешь ли ты стрелять? На самом деле я до сих пор не верю, что тогда об этом думала. Он ответил: Научимся. Он записался в ТрО, и они выгоняли оккупантов из-под Киева. А мы вернулись, когда Киев был свободен", – рассказала певица.

По словам Alena Omargalieva, после освобождения Киевской области Тамерлан продолжил поездки в горячие точки. Он был на Юге, знакомился и помогал военным. Сейчас артисту не до песен, потому он продолжает военное дело, а Алена занимается сольной карьерой.

Он стал погружаться в эту тему. Мы знаем, что Украине не хватает оружия, люди собирают на БПЛА. И он сказал, что будем разрабатывать свои БПЛА. Я не могу говорить всех деталей, но он продолжает военное дело и помогает приблизить к Украине победу,

– поделилась Alena Omargalieva.

Официальные источники уточнили для NV, что Тамерлан сейчас также выполняет задачи сил обороны как доброволец.



Тамерлан / Фото с инстаграма TamerlanAlena

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