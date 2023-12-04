Співак опублікував світлину з фронту. В описі до фото він згадав про Леніна та кобзарів, яких знищували, та закликав всіх вчити історію.
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Андрій Хливнюк звернувся до артистів
Військовий поширив кадри у військовій формі з передової. Він закликав колег, які не йдуть воювати через переконання своєї творчої натури, вивчити історію.
Так званим артистам, що поза політикою, і тим, хто не може тримати зброю через переконання своєї творчої натури, охочих змінити світ своїм мистецтвом, вчіть історію. У 1918 році маніяк з позивним Ленін видав наказ про заборону жебрацтва і зобов'язав не брати кобзарів у заручники. За рішенням трійок – розстрілювати,
– написав військовий.
Андрій Хливнюк на передовій / Скриншот з інстаграм-сторіс
Андрій Хливнюк в ЗСУ
- Музикант записався до Збройних сил з початку повномасштабного вторгнення. Тоді Андрій розповів, що бере активну участь у повітряній розвідці та бойових діях на Херсонщині.
- Працюючи як пілот ударного безпілотника вітчизняного виробництва, він відіграв важливу роль у проведенні розвідки та виконанні бойових завдань на південному напрямку.
- Крім того, артист керує своїм підрозділом і двома екіпажами, зайнявши посаду командира. Хливнюк відповідає як за планування, так і виконання бойових завдань.