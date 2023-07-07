За останній рік деякі співаки почали перекладати свої пісні чи навіть зреклися старого репертуару. Зокрема, Макс Барських оновив кілька російськомовних пісень і тепер виконує їх українською мовою.

Цікаво Експродюсер Олега Винника знайшов йому заміну: бурхлива реакція на кліп з копією артиста

Водночас Микита Алексєєв раніше заявляв, що продовжить співати російськомовні хіти. "Пісні російською я вже писати не буду. Але у мене є багато дуже популярних пісень російською мовою і відмовлятися від них я не буду", – казав Alekseev.

На його думку, після вторгнення Росії його треки набули нових актуальних сенсів, як-от у пісні "Пьяное солнце": "Убей меня потом, но только не сейчас" або ж "Океанами стали".

Чи буде Alekseev переводити свої хіти

Тепер артист видав нову заяву. Зокрема, він розповів, чи планує перекладати свої пісні українською мовою. Відповідаючи на запитання підписників в Інстаграмі, він зізнався, що переклад для нього важливий із багатьох причин.

Підходити до такого процесу потрібно дуже відповідально, оскільки пісня має отримати друге життя. Для цього потрібні час, натхнення і трохи везіння (куди без нього),

– написав виконавець.

Він додав, що вже незабаром його слухачі зможуть почути результати творчих пошуків. Уже навіть відбувся пробний запис однієї з пісень, але якої саме – Микита не сказав.



Alekseev відповів, чи планує перекласти свої пісні / Фото з його інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно Alekseev став жертвою шахраїв. Невідомі випустили під його сценічним ім'ям російськомовну пісню. Микита вважає, що це справа рук Росії.