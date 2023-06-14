Микита Алексєєв вважає, що це справа рук Росії. Нагадаємо, що співак до 24 лютого 2022 був шалено популярним у Росії, але потім виступив проти війни й загримів там у "чорний список".

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Alekseev розповів, що на офіційних стрімінгових платформах під його сценічним іменем з’явилася російськомовна пісня, яку він не публікував.

Зі мною сталася досить неприємна ситуація. Спроба дискредитувати мене з боку росіян. Невідомі мені люди поширюють трек під моїм сценічним ім'ям на моїх сторінках, але я до цього не причетний. Здогадатися, звідки вони, нескладно, тому що пісня російськомовна,

– пояснив артист.



Шахраї від імені Alekseev випустили російськомовну пісню / Скриншот з його інстаграму

За його словами, це є порушенням авторських прав, тож він буде боротися з порушниками у правовому полі. Над цим вже працюють юристи.

"Моє сценічне ім'я – це зареєстрована торгова марка. Подібні дії щодо його використання є незаконними, і ми будемо реагувати на них відповідно до чинного законодавства", – відповів він.

Alekseev вважає, що люди, які скоїли цей злочин, є громадянами країни, яка веде проти України жорстоку війну.

Ми давно звикли і знаємо, на що здатні представники цієї терористичної країни і скільки лиха вони наробили українцям, порушивши абсолютно всі міжнародні норми. Та ми все одно будемо боротися з цією несправедливістю,

– підкреслив Алєксєєв.



Шахраї від імені Alekseev випустили російськомовну пісню / Скриншот з його інстаграму

Нагадаємо, що Alekseev лише у травні минулого рок повернувся до Києва. З ним до столиці приїхала його дівчина, учасниця групи "ВІА Гра" Уляна Синецька, яка народилась у Росії.

Додамо, що війна застала Уляну в Європі, і до коханого вона приїхала лише на початку травня, а її російське громадянство завдало Alekseev клопоту. Йому довелося ставити Уляну на облік у СБУ. Він заявляв, що хоче змінити її громадянство.