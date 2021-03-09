Александр Вонг порушив мовчання через 2 місяці після секс-скандалу
Модельєр Александр Вонг ще на початку 2021 року "вляпався" у секс-скандал, де його звинувачували у сексуальних домаганнях. Спочатку він називав їх необґрунтованими і "гротескно безпідставними", тепер же він вибачився перед постраждалими і пообіцяв "вести себе краще".
Джерело:інстаграм Александра Вонга
Александр Вонг відреагував на секс-скандал
У своєму інстаграмі 37-річний чоловік розповів, що хоч в деяких деталях, які висловили жертви, думки з ним розходяться, але він усвідомлює, що заподіяв комусь біль.
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"Я підтримую їх право висловитися. Я уважно вислухав їх… Хоча ми розходимося в думках щодо деяких деталях наших особистих взаємодій, але я буду подавати приклад і використовувати свій вплив, щоб зловмисники визнали, що їхні дії завдають шкоди людям. Життя – це навчання і розвиток, і тепер, коли я краще розумію багато речей, я буду краще себе вести", – написав дизайнер.
У мережі чоловік також виключив можливість коментування його допису.
Ситуацію також прокоментувала адвокат 10-х позивачів Ліза Блум, зазначивши, що зустрічалася з дизайнером і його командою: "У моїх клієнтів була можливість сказати йому правду і висловити свій біль. Ми приймаємо вибачення містера Вонга, і будемо рухатися далі. У нас більше немає коментарів з цього приводу". Про це повідомляють у Business of Fashion.
Що відомо про секс-скандал з Вонгом?
- Наприкінці 2020 року дизайнера звинуватили у сексуальних домаганнях та зловживанні своїм становищем у корисливих цілях.
- За словами позивачів, Александр Вонг нібито безліч разів домагався моделей-чоловіків і трансгендерних жінок, схиляв їх до сексу, поширював їхні оголені фото та підсипав в напої наркотики, щоб їх розслабити і скористатися ситуацією.
- Менше ніж через тиждень після звинувачень Венг прокоментував ситуацію. Чоловік відхрестився від усіх звинувачень і наголосив, що збирається розібратись у наклепі.
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