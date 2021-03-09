Модельєр Александр Вонг ще на початку 2021 року "вляпався" у секс-скандал, де його звинувачували у сексуальних домаганнях. Спочатку він називав їх необґрунтованими і "гротескно безпідставними", тепер же він вибачився перед постраждалими і пообіцяв "вести себе краще".

Александр Вонг відреагував на секс-скандал

У своєму інстаграмі 37-річний чоловік розповів, що хоч в деяких деталях, які висловили жертви, думки з ним розходяться, але він усвідомлює, що заподіяв комусь біль.

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"Я підтримую їх право висловитися. Я уважно вислухав їх… Хоча ми розходимося в думках щодо деяких деталях наших особистих взаємодій, але я буду подавати приклад і використовувати свій вплив, щоб зловмисники визнали, що їхні дії завдають шкоди людям. Життя – це навчання і розвиток, і тепер, коли я краще розумію багато речей, я буду краще себе вести", – написав дизайнер.

У мережі чоловік також виключив можливість коментування його допису.

Ситуацію також прокоментувала адвокат 10-х позивачів Ліза Блум, зазначивши, що зустрічалася з дизайнером і його командою: "У моїх клієнтів була можливість сказати йому правду і висловити свій біль. Ми приймаємо вибачення містера Вонга, і будемо рухатися далі. У нас більше немає коментарів з цього приводу". Про це повідомляють у Business of Fashion.

Що відомо про секс-скандал з Вонгом?