Модельер Александр Вонг еще в начале 2021 года "вляпался" в секс-скандал, где его обвиняли в сексуальных домогательствах. Сначала он называл их необоснованными и "гротескно беспочвенными", теперь же он извинился перед пострадавшими и пообещал "вести себя лучше".

Александр Вонг отреагировал на секс-скандал

В своем инстаграм 37-летний мужчина рассказал, что хоть в некоторых деталях, которые высказали жертвы, мнения с ним расходятся, но он осознает, что причинил кому-то боль.

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"Я поддерживаю их право высказаться. Я внимательно выслушал их... Хотя мы расходимся в мнениях о некоторых деталях наших личных взаимодействий, но я буду подавать пример и использовать свое влияние, чтобы злоумышленники признали, что их действия наносят вред людям. Жизнь – это обучение и развитие, и теперь, когда я лучше понимаю многие вещи, я буду лучше себя вести", – написал дизайнер.

В сети мужчина также исключил возможность комментирования его сообщения.

Ситуацию также прокомментировала адвокат 10-х истцов Лиза Блум, отметив, что встречалась с дизайнером и его командой: "У моих клиентов была возможность сказать ему правду и выразить свою боль. Мы принимаем извинения мистера Вонга, и будем двигаться дальше. У нас больше нет комментариев по этому поводу". Об этом сообщают в Business of Fashion.

Что известно о секс-скандале с Вонгом?