У 9 випуску "Холостяка" Алекс Топольський передав ініціативу дівчатам і запропонував самим влаштувати побачення. Саша Мудра, яка вже тоді "запала в душу" чоловіку, запросила його на побачення "4 сезони", де за один вечір встигла провести з ним усі "пори року".

До слова "Холостяк" Алекс Топольський зізнався, чи був у нього інтим з Катею після проєкту

Згідно із задумом, "влітку" вони повинні були відпочити біля басейну. Топольський розповів, що в цей момент атмосфера була дуже гарячою, попри весь холод. Після плавання йому довелось трішки "заспокоюватись".

Це було наше побачення "4 сезони" – одне найяскравіших із нею. Був один момент у басейні з Сашею. Він був страшенно холоднючий, і коли залізли у нього, то просто один одного відігрівали. І я пам'ятаю, як вона на мене залізла і ми почали цілуватись… Було тяжко зупинитись, і коли вона вийшла, я попросив хлопців з команди, що мені потрібно хвилинку, аби трішки заспокоїтись. Було дуже пікантно,

– зізнався Алекс.

Також холостяк поділився, що Саша Мудра "дуже класно цілується" і в порівнянні з Катею Лозовицькою – у Саші більше пристрасті. Зокрема його заінтригувало те, що Мудра себе не дозволяла цілувати до 6 випуску, тому у ньому включився азарт:

"Мене це заінтригувало і трішки завело. Як у школі – хочеться ще більше, хочеться завоювати. Але вона це зробила дуже класно, елегантно", – додав Топольський.

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Алекс та Саша на побаченні "4 сезони" / Фото СТБ

Щодо того, чи могли почуття до Саші завадити продовжувати стосунки з Катею після проєкту, він зізнався, що у них просто відбулось "нестикування". Щоправда, він шкодує про те, що сказав за почуття до Саші на пост-шоу проєкту "Холостяк".

Взагалі не маю нічого проти Каті. Вона хороша людина, добра дівчина. Просто в нас – нестикування. Я ж не можу заставляти себе любити людину або створювати всередині якусь хімію. Я не можу. З Сашею – всі це бачили. Про ці палаючі очі мені казали вже стільки разів… Я ж не підпалюю ці очі заради Саші. Ні, вони самі підпалюються, тому що Саша їх підпалює,

– запевнив Алекс.

Щоправда, він шкодує про те, що сказав за почуття до Саші на пост-шоу проєкту "Холостяк".

Алекс Топольський про Сашу Мудру: дивитись відео онлайн