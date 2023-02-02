В 9 выпуске "Холостяка" Алекс Топольский передал инициативу девушкам и предложил самим устроить свидание. Саша Мудра, которая уже тогда "запала в душу" мужчине, пригласила его на свидание "4 сезона", где за один вечер успела провести с ним все "времена года".

К слову "Холостяк" Алекс Топольский признался, был ли у него интим с Катей после проекта

Согласно задумке, "летом" они должны были отдохнуть у бассейна. Топольский рассказал, что в этот момент атмосфера была очень горячей, несмотря на весь холод. После плавания ему пришлось немного "успокаиваться".

Это было наше свидание "4 сезона" – одно из самых ярких с ним. Был один момент в бассейне с Сашей. Он был ужасно холоден, и когда залезли в него, то просто друг друга отогревали. И я помню, как она на меня залезла и мы начали целоваться… Было тяжело остановиться, и когда она вышла, я попросил ребят из команды, что мне нужно минутку, чтобы немного успокоиться. Было очень пикантно,

– признался Алекс.

Также холостяк поделился, что Саша Мудрая "очень классно целуется" и по сравнению с Катей Лозовицкой – у Саши больше страсти. В частности, его заинтриговало то, что Мудра себя не позволяла целовать до 6 выпуска, поэтому в нем включился азарт:

"Меня это заинтриговало и немного завело. Как в школе – хочется еще больше, хочется завоевать. Но она это сделала очень классно, элегантно", – добавил Топольский.

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Алекс и Саша на свидании "4 сезона" / Фото СТБ

Относительно того, могли ли чувства к Саше помешать продолжать отношения с Катей после проекта, он признался, что у них просто произошла "нестыковка". Правда, он сожалеет о том, что сказал за чувство к Саше на пост-шоу проекта "Холостяк".

Вообще не имею ничего против Кати. Она хороший человек, хорошая девушка. Просто у нас – нестыковка. Я ведь не могу заставлять себя любить человека или создавать внутри какую-нибудь химию. Я не могу. С Сашей – все это видели. Об этих горящих глазах мне говорили уже столько раз… Я же не поджигаю эти глаза ради Саши. Нет, они сами поджигаются, потому что Саша их поджигает,

– заверил Алекс.

Правда, он сожалеет о том, что сказал за чувство к Саше на пост-шоу проекта "Холостяк".

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