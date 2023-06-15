Переїхав в іншу країну: Алекс Топольський з "Холостяка" нарешті вийшов на зв'язок

Алекс Топольський, який був головним героєм шоу "Холостяк-12", нарешті вийшов на зв'язок до шанувальників. Виявляється, що він переїхав – тепер Алекс живе не на Балі, а в Бангкоку, що в Таїланді.

Нагадаємо, що Топольський зник у квітні і лише 14 червня вийшов в Інстаграм-сторіс. Про нього нічого не було чути півтора місяці, тож новин назбиралося багато.

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Чому Алекс більше місяця не виходив на зв'язок – він не пояснив.

Топольський переїхав з Балі

Перш за все, Алекс зізнався, що вирішив змінити локацію для життя. Раніше він майже рік жив на Балі, де зустрів нову дівчину. Чи досі пара разом – невідомо.

Проте холостяк повідомив, що вирішив переїхати до Бангкока заради розвитку та кращого життя. Чоловік там перебуває вже 5 днів.

Я обожнюю Балі, але ці 10 місяців мені дуже не вистачало цивілізації. А в Бангкоку все зовсім інше – тут можливості, тут "пахне" багатством… Рух, розвиток, прагнення до кращого життя – це те, що мені зараз необхідно,

– заявив Топольський.



Топольський переїхав у Бангкок / Фото з його інстаграм-сторіс

До того ж, Топольський поділився ще однією новиною – днями він мав прослуховування. Де планує зніматися відомий холостяк цього разу – він не зізнався.



Топольський мав прослуховування в Бангкоку / Фото з його інстаграм-сторіс

Раніше "холостяк" зізнався, що знімав віллу на Балі за 5 – 7 тисяч доларів і щомісяця змінював помешкання. Загалом Алекс витрачає на життя там – близько 1500 доларів (приблизно 55 тисяч гривень).

До речі, їхати в Україну герой "Холостяка" не планує. У квітні він пояснював, що 13 років не живе на Батьківщині, тож переїжджати під час повномасштабної війни точно не буде. Проте Алекс казав, що з українського контексту нібито не випав, бо дивиться новини й донатить.

Цікаво, що переможниця "Холостяка-12" Катя Лозовицька, яка не змогла побудувати стосунки з Топольським, днями відпочивала на острові Тенеріфе. Дівчина відправилася у подорож разом зі своїми батьками. Модель раніше зізналася, що має нового бойфренда та вже навіть показала його в соцмережах.