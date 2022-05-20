Український режисер та продюсер Алан Бадоєв розповів, що втратив маму Антоніну. Він поділився щемливим дописом.

До теми "Наша вишита Господом доля": Ольга Фреймут показала рідкісні фото рідних у вишиванках

Померла мама Алана Бадоєва

Режисер поділився, що прийняв втрату мами й подякував їй за любов.

Мамуля пішла… Бадоєва Антоніна Іванівна. Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем, дякую за безмежне кохання, яке подарувала, якому навчила. Мамочка, ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові,

– написав Алан Бадоєв.

Чоловік поділився зворушливими спогадами про неньку: "Як ти будила до школи. Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках. Я дуже люблю тебе. Мамочка, ти подарувала стільки щастя та тепла".

"Я вірю, що твоя енергія вже в польоті й незабаром ти здобудеш нову можливість бути частиною живого. Прошу оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом. Я пам'ятатиму тебе завжди й дуже постараюся не підвести, ти в кожній моїй клітинці, з тобою назавжди йде дитинство. Дякую тобі за це життя", – підсумував Алан Бадоєв.



Архівне фото Алана Бадоєва з мамою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Зіркові колеги Алана Бадоєва висловлюють співчуття у коментарях під дописом: