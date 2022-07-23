Алан Бадоєв вперше за час війни зустрівся з донькою: теплі фото
Джерело:інстаграм Алана Бадоєва
Український режисер Алан Бадоєв відправився в робочу поїздку за кордон. Але зміг також побачитися з донькою - вперше за 5 місяців.
Український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв опублікував на особистій сторінці нові фото. Він показав теплі фото з донькою.
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Алан Бадоєв побачився з донькою
Режисер вперше за кілька місяців зустрівся з донькою Лолітою від шлюбу з Жанною Бадоєвою, яка замовчує війну. Дівчина перебуває в Європі.
Алан Бадоєв показав, як проводить час з донькою. Вони ходять у заклади, п'ють ранкову каву на вулицях міста.
Є таке кохання, що більш схоже на магію… Перша зустріч із донечкою. Більше ніж просто ранок… Подих,
– написав Алан Бадоєв.
Алан Бадоєв з донькою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва
Нагадаємо, 19 липня Алан Бадоєв виїхав за кордон разом з Максом Барських. Він зізнався, що заснув у під час польоту літака й "сподівався, що вся ця війна – це сон". Режисер думав про небо лише після чергового ракетного удару росіян.