Алан Бадоєв вперше за час війни зустрівся з донькою: теплі фото

Український режисер Алан Бадоєв відправився в робочу поїздку за кордон. Але зміг також побачитися з донькою - вперше за 5 місяців.

Український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв опублікував на особистій сторінці нові фото. Він показав теплі фото з донькою.

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Алан Бадоєв побачився з донькою

Режисер вперше за кілька місяців зустрівся з донькою Лолітою від шлюбу з Жанною Бадоєвою, яка замовчує війну. Дівчина перебуває в Європі.

Алан Бадоєв показав, як проводить час з донькою. Вони ходять у заклади, п'ють ранкову каву на вулицях міста.

Є таке кохання, що більш схоже на магію… Перша зустріч із донечкою. Більше ніж просто ранок… Подих,

– написав Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв з донькою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва