Український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв опублікував на особистій сторінці нові фото. Він показав теплі фото з донькою.

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Алан Бадоєв побачився з донькою

Режисер вперше за кілька місяців зустрівся з донькою Лолітою від шлюбу з Жанною Бадоєвою, яка замовчує війну. Дівчина перебуває в Європі.

Алан Бадоєв показав, як проводить час з донькою. Вони ходять у заклади, п'ють ранкову каву на вулицях міста.

Є таке кохання, що більш схоже на магію… Перша зустріч із донечкою. Більше ніж просто ранок… Подих,

– написав Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв з донькою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Нагадаємо, 19 липня Алан Бадоєв виїхав за кордон разом з Максом Барських. Він зізнався, що заснув у під час польоту літака й "сподівався, що вся ця війна – це сон". Режисер думав про небо лише після чергового ракетного удару росіян.