Український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв опублікував на особистій сторінці нові фото. Він показав теплі фото з донькою.
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Алан Бадоєв побачився з донькою
Режисер вперше за кілька місяців зустрівся з донькою Лолітою від шлюбу з Жанною Бадоєвою, яка замовчує війну. Дівчина перебуває в Європі.
Алан Бадоєв показав, як проводить час з донькою. Вони ходять у заклади, п'ють ранкову каву на вулицях міста.
Є таке кохання, що більш схоже на магію… Перша зустріч із донечкою. Більше ніж просто ранок… Подих,
– написав Алан Бадоєв.
Алан Бадоєв з донькою / Фото з інстаграму Алана Бадоєва