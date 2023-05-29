Не час ср*тися, – Алан Бадоєв прокоментував мовчання ексдружини Жанни, яка під санкціями

Режисер Алан Бадоєв прокоментував мовчання колишньої дружини Жанни. За його словами, зараз не час для сварок.

Ведуча Жанна Бадоєва відзначилась тільки одним дописом про війну проти України. Вона продовжує зберігати мовчання та працювати для російської аудиторії, за що її внесли у санкційний список.

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Алан Бадоєв про колишню дружину

Режисер та кліпмейкер Бадоєв стверджує, що його колишній дружині насправді є що сказати. Та він вважає, що зараз не на часі сперечатись щодо списку артистів у санкціях.

Я казав від самого початку, що зараз не час сратися. Але Жанну я як любив, так і люблю. Вона мати моєї дитини, а для мене це святе. Жанна як була для мене прикладом, так і залишилась. Коли закінчиться війна, підемо і розберемо ці списки, і дещо пояснимо,

– заявив Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв додав, що розуміє, як і чому Жанна зберігає мовчання. Але не вважає це важливою темою для обговорення. Ведуча та її чоловік висловляться, коли буде час.

"Якщо вона там зараз є в списках, ми погоджуємося. Хай так і буде, але нам є що сказати і що показати теж. Коли прийде час висловитися і щось показати людям, Жанна з чоловіком це зробить. Але це не зараз, і я не маю це робити".

Раміна запитала, чому тоді Жанна знімає проєкти для російського пропагандистського телебачення. Алан відповів, що він "не хоче давати корм для рибок".

Інтерв'ю з Аланом Бадоєвим: дивіться відео онлайн