Алан Бадоєв показав фото з донькою від ексдружини, яка завмовчує війну: на кого схожа дівчинка

Режисер Алан Бадоєв оприлюднив фото з донькою Лолітою, яке зробив ще у мирний час. Дівчинка дуже схожа на зіркову матусю Жанну Бадоєву, яка продовжує працювати на Росії та замовчує війну.

Ексдружина кліпмейкера Алана Бадоєва та ведуча тревел-шоу "Орел і решка" вдає, що війни немає. А її колишній чоловік відмовився від російської мови, закликає до боротьби з окупантами та засуджує жорстоку війну, яку Росія веде проти України та її народу.

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Як виглядає донька Алана Бадоєва

В інстаграмі режисер поширив фото з донькою Лолітою, яка не любить публічності, рідко з'являється у соцмережах Бадоєва. Зірковий татусь і його спадкоємиця зображені з усмішками на обличчях. Цей знімок був зроблений у мирний час, коли ми навіть не здогадувалися, що в Україні може бути повномасштабна війна.