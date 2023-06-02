Не вірить, що він батько: 83-річний Аль Пачіно вимагає від вагітної коханої зробити ДНК-тест

Нещодавно стало відомо, що Аль Пачіно, якому вже 83 роки, вчетверте стане батьком, бо його кохана вагітна. Проте голлівудський актор не дуже вірить, що саме він є батьком майбутньої дитини, тож вимагає від своєї 29-річної обраниці зробити ДНК-тест.

Виявляється, Аль Пачіно не вірить, що його дівчина вагітна від нього. Нагадаємо, що кохана актора на 54 роки молодша за нього і вже перебуває на 8 місяці вагітності.

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Іноземні ЗМІ пишуть, що Аль Пачіно не вважає себе батьком цієї дитини. Адже голлівудський актор певний період мав проблеми зі здоров'ям, через які не міг продовжити рід. Через це в нього і виникли підозри про зраду коханої.

Джерело, близьке до Пачіно, поділилося, що ще два місяці тому він і гадки не мав, що його 29-річна дівчина Нур Альфаллах вагітна і коли дізнався про це, то був шокований.

Тож, він вимагає, аби дівчина зробила ДНК-тест. Повідомляється, що кохана актора погодилася піти на це, щоб підтвердили, що це дійсно дитина Аль Пачіно.

Цікаво, що закохані не публікують спільних фото, не з'являються разом на публіці. На особистій сторінці дівчини в інстаграмі є лише одна світлина, на якій вона поруч з чоловіком.



Нур Альфаллах з Аль Пачіно на виставці / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що 83-річний актор Аль Пачіно перебуває у стосунках з Нур Альфаллах близько року. Раніше вона крутила романи з 79-річним солістом The Rolling Stones Міком Джаггером, а також 61-річним американським мільярдером Ніколасом Берггрюєном.

Водночас Аль Пачіно має ще трьох дітей від двох попередніх жінок:

33-річну доньку Джулію-Марію Пачіно від викладачки акторської майстерності Яни Террант;

двійнят Антона Джеймса та Олівію Роуз, який по 22 роки, від акторки Беверлі Д'Анджело.