Про роман Аль Пачіно та 29-річної Нур Альфалли стало відомо у квітні 2022 року. Тоді їх помітили разом за романтичною вечерею в одному з ресторанів.

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