Про роман Аль Пачіно та 29-річної Нур Альфалли стало відомо у квітні 2022 року. Тоді їх помітили разом за романтичною вечерею в одному з ресторанів.
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Як стало відомо тепер, дівчина перебуває на 8 місяці вагітності. Вже влітку вона подарує коханому дитину, яка для зірки "Хрещеного батька" буде четвертою. А ось для Нур дитина від 83-річного Аль Пачіно стане первістком.
Зазначимо, що закохані не публікують спільних фото, не з'являються разом на публіці. На особистій сторінці дівчини в інстаграмі є лише одна світлина, на якій вона поруч з чоловіком.
Нагадаємо, Аль Пачіно має ще трьох дітей:
- 33-річну доньку Джулію Марію Пачіно від викладачки акторської майстерності Яни Террант;
- 22-річних двійнят Антона Джеймса та Олівію Роуз від акторки Беверлі Д'Анджело.
Зірки, які нещодавно стали батьками
- 19 квітня українська співачка Світлана Тарабарова втретє стала мамою. Артистка народила доньку, яку назвала Поліною.
- Донька голлівудського актора Алека Болдвіна, Айрленд Болдвін вперше стала мамою у травні. Вона народила донечку Голланд.
- А в актора Роберта Де Ніро у 79 років народилася сьома дитина. Однак наразі чоловік не розсекречує ім'я та стать малюка.