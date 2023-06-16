83-річний Аль Пачіно вчетверте став батьком, – ЗМІ

Голлівудський актор та режисер Аль Пачіно, якому вже 83 роки, знову став батьком. Його нова кохана Нур Альфалла народила йому четверту дитину.

Раніше Аль Пачіно вимагав від свої обраниці зробити ДНК-тест, бо він не вірив, що є батьком цієї дитини. Зазначимо, що в актора вже є троє дітей від різних дружин.

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Тепер стало відомо, що Пачіно вчетверте став батьком – його 29-річна Нур Альфалла днями народила дитину. Про це 15 червня повідомили у ЗМІ з посиланням на людей з оточення пари.

Представник пари підтвердив, що у Пачіно та Альфалла народився син на ім'я Роман Пачіно.

Нагадаємо, що 83-річний Аль Пачіно перебуває у стосунках з Нур Альфаллах близько року. Раніше вона крутила романи з 79-річним солістом The Rolling Stones Міком Джаггером.



Аль Пачіно з Нур Альфаллах / Фото з її інстаграму

Цікаво, що Пачіно має ще трьох дітей від двох попередніх жінок:

33-річну доньку Джулію-Марію Пачіно від викладачки акторської майстерності Яни Террант;

двійнят Антона Джеймса та Олівію Роуз, який по 22 роки, від акторки Беверлі Д'Анджело.

До слова, на початку травня у 79-річного актора Роберта Де Ніро народилася сьома дитина. Проте чоловік не розсекретив, хто народив йому ще одного малюка. Востаннє зірку бачили з інструкторкою з бойових мистецтв Тіффані Чен.