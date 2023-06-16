Раніше Аль Пачіно вимагав від свої обраниці зробити ДНК-тест, бо він не вірив, що є батьком цієї дитини. Зазначимо, що в актора вже є троє дітей від різних дружин.

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Тепер стало відомо, що Пачіно вчетверте став батьком – його 29-річна Нур Альфалла днями народила дитину. Про це 15 червня повідомили у ЗМІ з посиланням на людей з оточення пари.

Стать дитини й дату її народження поки не називають.

Нагадаємо, що 83-річний Аль Пачіно перебуває у стосунках з Нур Альфаллах близько року. Раніше вона крутила романи з 79-річним солістом The Rolling Stones Міком Джаггером.



Аль Пачіно з Нур Альфаллах / Фото з її інстаграму

Цікаво, що Пачіно має ще трьох дітей від двох попередніх жінок:

33-річну доньку Джулію-Марію Пачіно від викладачки акторської майстерності Яни Террант;

двійнят Антона Джеймса та Олівію Роуз, який по 22 роки, від акторки Беверлі Д'Анджело.

До слова, на початку травня у 79-річного актора Роберта Де Ніро народилася сьома дитина. Проте чоловік не розсекретив, хто народив йому ще одного малюка. Востаннє зірку бачили з інструкторкою з бойових мистецтв Тіффані Чен.