Раньше Аль Пачино требовал от своей избранницы сделать ДНК-тест потому что он не верил, что является отцом этого ребенка. Отметим, что у актера уже есть трое детей от разных жен.

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Теперь стало известно, что Пачино в четвертый раз стал отцом – его 29-летняя Нур Альфалла на днях родила ребенка. Об этом 15 июня сообщили в СМИ со ссылкой на людей из окружения пары.

Представитель пары подтвердил, что у Пачино и Альфалла родился сын по имени Роман Пачино.

Напомним, что 83-летний Аль Пачино находится в отношениях с Нур Альфаллах около года. Ранее она крутила романы с 79-летним солистом The Rolling Stones Миком Джаггером.



Аль Пачино из Нур Альфаллах / Фото с ее инстаграммы

Интересно, что Пачино имеет еще троих детей от двух предыдущих женщин:

33-летнюю дочь Джулию-Марию Пачино от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант;

двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз, по 22 года, от актрисы Беверли Д'Анджело.

К слову, в начале мая у 79-летнего актера Роберта Де Ниро родился седьмой ребенок. Однако мужчина не рассекретил, кто родил ему еще одного малыша. Последний раз звезду видели с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен.