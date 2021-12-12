14-летняя вокалистка Елена Усенко поделилась, что работа над выступлением в финале Детского Евровидения все еще продолжается. В разговоре с журналистами 24 канала она рассказала, что номер почти готов.

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Мы сейчас работаем над номером, над постановкой, и все получается очень круто,

– поделилась Елена Усенко.

Девушка рассказала, какие мотивы будут в ее финальном выступлении в Париже.

"Главный акцент будет на мне, на моей энергетике, на моих эмоциях. Там появится еще один очень клевый момент, который я сейчас не хочу рассекречивать. Это небольшой сюрприз, но не хореография на заднем фоне. Мы все сошлись на том, что главное в номере – показать энергетику, которая живет в песне", – уверена артистка.



Елена Усенко на репетиции / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В подготовке Елена Усенко равняется на известную украинскую группу: "из последних – это Go_A, потому что они для меня, как и для всех украинцев, приехали домой победителями. Как по мне, они на одном уровне с Måneskin, невероятно крутые".

Сейчас звезда Детского Евровидения живет в бешеном ритме. Она рассказывала, что с самого утра до поздней ночи может заниматься музыкой. О здоровом 8-часовом сне ей можно только мечтать, ведь порой Елена едет на съемки в 5 утра. Все это девушке по нраву.

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Заметим, что финал Детского песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 19 декабря в 17:00 по киевскому времени. В частности, конкурс будет транслировать общественный телеканал "UA: КУЛЬТУРА".