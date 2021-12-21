Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон сделали совместное заявление. Они поддержали не коллегу, а выступивших против него женщин.

К теме Бил и угрожал смертью: еще две женщины обвинили Криса Нота в притязаниях и насилии

Заявление актрис из "Секса в большом городе"

Обращение опубликовала Кристин Дэвис, отметив, что это не только ее позиция, но и позиция подруг.

Мы глубоко расстроены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это очень сложно. Спасибо им за это,
– написала Кристин.

Секс-скандал с Мистером Бигом

  • Звезду культового сериала "Секс в большом городе" обвиняют в сексуальном насилии.
  • О домогательствах со стороны Криса Нота заявили сразу две женщины, которые не знают друг друга.
  • По словам одной, изнасилование якобы произошло в Лос-Анджелесе в 2004 году. Другая сообщила, что Крис Нот изнасиловал ее в Нью-Йорке в 2015 году.
  • Имена женщин неизвестны.
  • Крис Нот мгновенно отреагировал на обвинения и заявил, что интимные отношения были с согласия, а все обвинения – это клевета.
  • Женщины объяснили, что рассказать об этих случаях их натолкнули кадры из перезагрузки сериала "Секс в большом городе".
  • Из-за громкого скандала компании и бренды отказываются от сотрудничества с актером.