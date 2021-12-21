Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон сделали совместное заявление. Они поддержали не коллегу, а выступивших против него женщин.
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Заявление актрис из "Секса в большом городе"
Обращение опубликовала Кристин Дэвис, отметив, что это не только ее позиция, но и позиция подруг.
Мы глубоко расстроены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это очень сложно. Спасибо им за это,
– написала Кристин.
Секс-скандал с Мистером Бигом
- Звезду культового сериала "Секс в большом городе" обвиняют в сексуальном насилии.
- О домогательствах со стороны Криса Нота заявили сразу две женщины, которые не знают друг друга.
- По словам одной, изнасилование якобы произошло в Лос-Анджелесе в 2004 году. Другая сообщила, что Крис Нот изнасиловал ее в Нью-Йорке в 2015 году.
- Имена женщин неизвестны.
- Крис Нот мгновенно отреагировал на обвинения и заявил, что интимные отношения были с согласия, а все обвинения – это клевета.
- Женщины объяснили, что рассказать об этих случаях их натолкнули кадры из перезагрузки сериала "Секс в большом городе".
- Из-за громкого скандала компании и бренды отказываются от сотрудничества с актером.